Иран значительно сократил импорт ювелирных изделий из Турции

БАКУ/Trend/ - В январе-феврале 2020 года экспорт ювелирных изделий из Турции в Иран сократился на 56,33 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, составив 232,680 тысячи долларов.

Об этом сказали Trend в среду в министерстве торговли Турции.



Как отметили в ведомстве, в феврале 2020 года экспорт ювелирных изделий из Турции в Иран также сократился на 61,79 процента по сравнению с февралем 2019 года, составив 130,550 тысячи долларов.

Отметим, что в январе-феврале 2020 года экспорт ювелирных изделий из Турции на мировые рынки вырос на 28 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 664,298 миллиона долларов.

В январе-феврале текущего года экспорт ювелирных изделий из Турции составил 2,3 процента в общем экспорте страны.

В феврале 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки ювелирных изделий на 372,356 миллиона долларов, что на 49,7 процента больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Экспорт ювелирных изделий из Турции в феврале 2020 года составил 2,5 процента от общего экспорта страны.

За последние 12 месяцев (февраль 2019 - февраль 2020) Турция экспортировала ювелирных изделий на 4,248 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)

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