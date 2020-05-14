В Турции произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 3,1, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 00:34 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в районе Пютюрге. Очаг залегал на глубине 5,4 километра.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.