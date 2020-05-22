В одной из провинций Турции ряд улиц закрыт на карантин
БАКУ /Trend/ - В районе Серик турецкой провинции Анталья закрылись на карантин 15 улиц, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, данные меры связи с тем, что у 12 человек, проживающих в данном районе, выявлен коронавирус.
Полицейские и офицерский состав с 00:00 закрыли входы и выходы этих улиц железными барьерами.
Лица, у которых выявлен коронавирус, продолжают лечение в государственной больнице района Серик. Семь человек, результаты тестов которых еще не известны, находятся под наблюдением.
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