В одной из провинций Турции ряд улиц закрыт на карантин

БАКУ /Trend/ - В районе Серик турецкой провинции Анталья закрылись на карантин 15 улиц, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, данные меры связи с тем, что у 12 человек, проживающих в данном районе, выявлен коронавирус.

Полицейские и офицерский состав с 00:00 закрыли входы и выходы этих улиц железными барьерами.

Лица, у которых выявлен коронавирус, продолжают лечение в государственной больнице района Серик. Семь человек, результаты тестов которых еще не известны, находятся под наблюдением.