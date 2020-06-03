Через турецкий порт Анталья перевалено около 1 млн тонн грузов

Турция 3 июня 2020 11:13 (UTC+04:00)
Через турецкий порт Анталья перевалено около 1 млн тонн грузов
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