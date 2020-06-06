В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 135 тысяч
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 21 человек, общее число жертв заболевания достигло 4 669.
Об этом, как передает Trend, написал на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 169 218, за прошедшие 24 часа 878 тестов на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 135 322.
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