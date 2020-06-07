ДТП в Турции, 10 человек пострадали

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Текирдаг автомобиль столкнулся со служебным микроавтобусом, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, инцидент произошел в районе Черкезкёй.

В результате ДТП микроавтобус перевернулся, пострадали 10 человек.

Раненые были доставлены в государственную больницу провинции Черкезкёй и частные больницы в провинции.

Тем временем стало известно, что водитель автомобиля скрылся с места происшествия.