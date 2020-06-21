Турция перебросила дополнительные силы спецназа в Ирак
БАКУ /Trend/ - Турция направила дополнительные силы спецназа на север Ирака. Об этом, как передает Trend, говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции в Twitter.
"Наши герои спецназовцы вчера вечером перешли через границу, чтобы присоединиться к операции "Коготь тигра"", – говорится в сообщении.
При этом число переброшенных бойцов не указано.
Отметим, что операция "Коготь тигра" проводится с целью нейтрализации боевиков РПК и других террористических элементов, угрожающих безопасности Турции.
Ранее Турция провела на севере Ирака операцию "Коготь орла", в ходе которой авиаударами был уничтожен 81 объект террористов РПК.
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