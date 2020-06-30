В Турции число выздоровевших от коронавируса приближается к 175 тысячам
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 16 человек, общее число жертв заболевания достигло 5 131.
Об этом, как передает во вторник Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 199 906, за прошедшие 24 часа 1 293 теста на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 173 111.
Лента новостей
Сопредседатели МГ ОБСЕ призвали стороны карабахского конфликта предпринять дополнительные шаги для поддержания прекращения огня
Президент Ильхам Алиев: Ежегодно иностранцы оставляют в Азербайджане где-то полтора-два миллиарда долларов
Президент Ильхам Алиев: Сейчас мы уделяем большое внимание, особенно в период пандемии, внутреннему туризму
Президент Ильхам Алиев: Надеемся на то, что по мере того, как пандемия будет снижаться, мы тоже будем открывать границы
Президент Ильхам Алиев: Материальная поддержка людям, которые работают в туристической отрасли, будет оказана до тех пор, пока отрасль начнет восстанавливаться
В Азербайджане выявлено 556 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 346, скончались 7 человек - Оперативный штаб
Главный инфекционист Азербайджана: Люди в основном заражаются на работе, в семье, общественном транспорте и местах массового скопления
Микаил Джаббаров: Пандемия и сопутствующие ограничения оказывают серьезное влияние на экономику Азербайджана
Мехрибан Эфенди: Пора прекращать игру в "верю – не верю" - это же не гадание на ромашке "люблю – не люблю"
Исследования Международного центра мугама выявили интересные факты из наследия незабываемого ханенде (ВИДЕО)