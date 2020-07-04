Четыре человека погибли при взрывах на фабрике в Турции

Число погибших в пятницу в результате взрывов на фабрике фейерверков в провинции Сакарья на северо-западе Турции увеличилось до четырех, еще 114 человек были ранены. Об этом сообщила газета Hürriyet со ссылкой на министра здравоохранения страны Фахреттина Коджу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее Минздрав информировал о двух жертвах и 73 пострадавших.

Как отмечает издание, министр труда, социального обслуживания и семьи Зехра Сельчук проинформировала, что всего на предприятии работали 186 человек. Сейчас выясняется, находились ли на его территории во время случившегося посетители.

Несколько взрывов прогремели в пятницу на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья. Они были слышны в радиусе 50 км от места происшествия, что вызвало панику среди местного населения. Многие вышли на улицы, приняв произошедшее за землетрясение.

Причина ЧП пока не установлена.