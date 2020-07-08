В Турции число выздоровевших от коронавируса приближается к 190 тысячам
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 22 человека, общее число жертв заболевания достигло 5 282.
Об этом, как передает в среду Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 208 938, за прошедшие 24 часа 1 041 тест на наличие вируса дал положительный результат.
Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 187 511.
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