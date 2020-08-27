Граждане Узбекистана охотно приобретают недвижимость в Турции

БАКУ/Trend/ - В январе-июле 2020 года граждане Узбекистана приобрели в Турции 167 объектов недвижимости, что на 56 объектов больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом сказали Trend в пятницу в Государственом органе Турции по делам земельного кадастра и купли-продажи недвижимости.



Согласно информации, в июле 2020 года граждане Узбекистана приобрели в Турции 42 объекта недвижимости, что на 25 объектов больше по сравнению с июлем 2019 года.

В июле 2020 года в Турции было продано 229 357 тысяч объектов недвижимости, что на 124,3 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В июле 2020 года иностранцам в Турции был продан 2 741 объект недвижимости, что на 34,6 процента меньше по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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