ВВС Турции нейтрализовали пять террористов РПК на севере Ирака

БАКУ /Trend/ - ВВС Турции нейтрализовали пять террористов Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака.

Об этом говорится в сообщении министерства обороны Турции, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

В сообщении отмечается, что террористы были идентифицированы средствами разведки в районе Метин и готовились к совершению теракта.

"Операции против террористической организации РПК решительно продолжаются", сообщили в минобороны.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.