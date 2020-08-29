ВВС Турции нейтрализовали пять террористов РПК на севере Ирака
БАКУ /Trend/ - ВВС Турции нейтрализовали пять террористов Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака.
Об этом говорится в сообщении министерства обороны Турции, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
В сообщении отмечается, что террористы были идентифицированы средствами разведки в районе Метин и готовились к совершению теракта.
"Операции против террористической организации РПК решительно продолжаются", сообщили в минобороны.
Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.
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