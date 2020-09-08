С начала года страны-члены ОИС сократили импорт из Турции

Турция 8 сентября 2020 23:00 (UTC+04:00)
С начала года страны-члены ОИС сократили импорт из Турции

БАКУ /Trend/ - В январе-июле 2020 года экспорт Турции в страны-члены Организации исламского сотрудничества (ОИС) сократился на 14,5 процента по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года, превысив 23,728 миллиарда долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

Было отмечено, что экспорт в страны-члены ОИС за январь-июль составил 26,46 процента от общего экспорта Турции в 2020 году.

В июле 2020 года экспорт Турции в страны ОИС сократился на 9,1 процента по сравнению с показателем июля 2019 года, составив 3,774 миллиарда долларов.

"В июле экспорт в страны ОИС составлял 25,1 процента от общего экспорта Турции за июль 2020 года", - сказали в министерстве.

По данным ведомства, импорт Турции в январе-июле 2020 года из стран-членов ОИС возрос на 2,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, превысив 16,215 миллиарда долларов.

"Импорт из стран-членов ОИС составляет 13,9 процента от общего импорта Турции за январь-июль 2020 года", - сказали в министерстве.

В июле 2020 года импорт Турции из стран ОИС возрос на 23,6 процента по сравнению с показателем июля 2019 года, составив 2,837 миллиарда долларов.

"Импорт из стран-членов ОИС составляет 16 процента от общего импорта Турции за июль 2020 года", - сказали в министерстве.

Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в июле 2020 года составил 32,829 миллиарда долларов.

Экспорт Турции за этот период сократился на 5,8 процента по сравнению с июлем 2019 года, составив 15,120 миллиарда долларов.

Импорт Турции в июле 2020 года вырос на 7,9 процента по сравнению с июлем 2019 года и составил 17,709 миллиарда долларов.

В январе-июле 2020 года товарооборот Турции составил 206,755 миллиарда долларов.

По итогам января-июля 2020 года экспорт Турции сократился на 13,7 процента по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, составив 90,150 миллиарда долларов, сказали в ведомстве.

В январе-июле 2020 года импорт Турции сократился на 3,9 процента по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, составив 116,605 миллиарда долларов.

Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в 2019 году составил 374,236 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу.)

Твиттер: @rhafizoglu

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