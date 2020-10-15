Президент Украины посетит Турцию

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в четверг с официальным визитом в Турцию, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Как сообщили в пресс-службе украинского правительства, в рамках визита, который продлится 15-17 октября, Украина и Турция подпишут соглашение о военном сотрудничестве.

Министр обороны Андрей Таран напомнил о визите турецкого коллеги Хулуси Акара в Киев в июле.

По его словам, соглашение о военном сотрудничестве отразит приверженность двух стран к миру и безопасности в Черном море.