Имран Хан и Эрдоган провели телефонный разговор

БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Пакистана Имран Ханом, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, премьер-министр Пакистана позвонил президенту Турции в связи с землетрясением в Измире и передал свои соболезнования и послания солидарности.

Эрдоган поблагодарил Имрана Хана и еще раз выразил соболезнования в связи с терактом в Пешаваре на прошлой неделе.