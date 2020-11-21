Вакцина от COVID-19 турецкой разработки будет доступна всему миру - Эрдоган

Вакцина от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) турецкой разработки будет доступна всему миру. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к участникам саммита G20 в режиме видеоконференции.

Глава государства отметил, что в период пандемии мир и главным образом развитые страны не сумели продемонстрировать необходимую солидарность и взаимопомощь.

Турецкий лидер напомнил, что до сегодняшнего дня Турция оказала безвозмездную помощь 15 странам-членам G20.

Платформа G20 должна подготовить и задействовать механизмы, обеспечивающие доступный и равноправный доступ к вакцине для всех, подчеркнул глава государства.

Эрдоган добавил, что Турция выступает за справедливый глобальный экономический рост и разделение богатств в рамках основных принципов Всемирной торговой организации.