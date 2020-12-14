Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 1,6 миллона человек
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 218 человек, общее число жертв заболевания достигло 16 417.
Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 1 836 728, за прошедшие 24 часа 26 919 тестов на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 22 215 человека, общее число выздоровевших достигло 1 603 780.
Лента новостей
В Азербайджане в связи с дополнительными ограничениями карантина вновь будет оказана единовременная помощь в 190 манатов
АО «Узбекнефтегаз» и испанская компания «Minsait by Indra» провели переговоры о взаимном сотрудничестве
"Заговоренный" Фарид рассказал, как принимал участие во взятии Шуши в составе спецназа "Яшма": Армяне очень боялись нас! (ФОТО)
Протестующие в Ереване перекрыли дорогу, ведущую к аэропорту - они требуют отставки премьер-министра
Ведутся работы по оказанию психологической поддержки семьям пропавших без вести военнослужащих - Минтруда
Минская группа должна разработать программу действий в регионе в соответствии с реалиями, созданными Азербайджаном - депутат
Золотые голоса Украины исполняют азербайджанские народные песни "Ağacda alma" и "Sarı gəlin" (ВИДЕО)
В План действий Палаты аудиторов Азербайджана на 2021 год включены меры по увеличению прозрачности экономики