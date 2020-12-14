Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 1,6 миллона человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 218 человек, общее число жертв заболевания достигло 16 417.

Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 1 836 728, за прошедшие 24 часа 26 919 тестов на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 22 215 человека, общее число выздоровевших достигло 1 603 780.