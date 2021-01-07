В Анкаре обеспокоены событиями в США

В Анкаре с обеспокоенностью следят за событиями в США, где протестующие попытались ворваться в здание Конгресса. Об этом говорится в заявлении МИД Турции, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

"Мы с обеспокоенностью следим за внутриполитическими событиями, происходящими в США после президентских выборов, кульминацией которых стало то, что сегодня протестующие ворвались в здание Конгресса",-говорится в коммюнике.

В Анкаре призвали все стороны в США к сдержанности и здравому смыслу.

"Уверены, что Соединенные Штаты преодолеют этот внутриполитический кризис", -говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

МИД Турции рекомендовал соотечественникам избегать мест массового скопления людей в районах Вашингтона, где проходят акции протеста.