В Турции от COVID-19 вылечились свыше 2,44 млн человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 112 человек, общее число жертв заболевания достигло 26 797.

Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 531 456, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказался результат 6 670 тестов.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 8 201 человек, общее число выздоровевших достигло 2 440 706.