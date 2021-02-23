В прошлом году Турция увеличила товарооборот с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - В январе-декабре 2020 года товарооборот между Турцией и Азербайджаном возрос на 187,296 миллиона долларов по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, составив 2,221 миллиарда долларов.

Об этом во вторник сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

"В январе-декабре 2020 года экспорт Турции в Азербайджан составил 1,855 миллиарда долларов, а импорт из Азербайджана – 366 миллионов долларов", - сказали в ведомстве.

При этом в декабре 2020 года товарооборот сократился на 32,160 миллиона долларов по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, составив 203,008 миллиона долларов.

"В декабре 2020 года экспорт Турции в Азербайджан составил 143,607 миллиона долларов, а импорт из Азербайджана – 59,401 миллиона долларов", - сказали в ведомстве.

Отметим, что в январе-декабре 2020 года товарооборот Турции составил 388,879 миллиарда долларов.

По итогам января-декабря 2020 года экспорт Турции сократился на 6,3 процента по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, составив 169,482 миллиарда долларов.

Импорт Турции возрос на 4,3 процента по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, составив 219,397 миллиарда долларов.

Внешнеторговый оборот Турции в декабре 2020 года составил 40,231 миллиарда долларов.

Экспорт Турции в декабре вырос на 16 процентов по сравнению с декабрем 2019 года, составив 17,850 миллиарда долларов.

Импорт Турции в декабре 2020 года вырос на 11,6 процента по сравнению с декабрем прошлого года и составил 22,381 миллиарда долларов.

Напомним, что внешнеторговый оборот Турции в 2019 году составил 374,236 миллиарда долларов.