Турецкий суд огласил приговор по делу убийства российского посла Андрея Карлова

Турецкий суд во вторник огласил приговор по делу о покушении на посла России в Анкаре Андрея Карлова, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Суд приговорил трех из 28 подсудимых по делу Карлова к двум пожизненным срокам, еще двух - к одному пожизненному сроку.

К двум пожизненным срокам приговорен в частности Шахин Согут, «куратор» исполнителя покушения - Мевлюта Алтынташа в рядах террористической организации Фетуллаха Гюлена.

Суд также признал бывшего сотрудника спецслужб Турции Вехби Кюршада Акалына виновным в организации утечки информации сторонникам Гюлена и приговорил его к пожизненному сроку и 15 годам тюремного заключения.

Кроме того, суд приговорил Хусейна Котудже к пожизненному заключению в колонии строгого режима и к 15 годам лишения свободы за участие в «разведывательной структуре» террористической организации Гюлена.

Суд также выделил в отдельное производство дела 9 беглых подсудимых, в числе которых Фетуллах Гюлен и Эмруллах Услу.