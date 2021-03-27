Спецпредставитель США обсудил в Стамбуле мирный процесс в Афганистане

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын провел переговоры с американской делегацией во главе со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Встреча прошла во дворце «Долмабахче» в Стамбуле.

Стороны обсудили ситуацию в Афганистане, а также подготовку к запланированной в турецком мегаполисе Конференции по мирному урегулированию в Афганистане.

Стороны выразили надежду на то, что встреча в Стамбуле придаст новый импульс мирному процессу в Афганистане, внеся вклад в процесс межафганского диалога в Дохе.

Стороны сошлись во мнении, что устойчивый мир в Афганистане возможен лишь при наличии всеобъемлющего и устойчивого политического урегулирования, отметили стороны.

Турецкая сторона подчеркнула, что стабильность в Афганистане будет способствовать миру и процветанию во всем регионе. Анкара будет и впредь поддерживать афганский народ, заверил Калын.

На встрече также присутствовал посол США в Анкаре Дэвид Саттерфилд.