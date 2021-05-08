В первом квартале этого года турецкий порт Бандырма принял свыше 200 судов

Турция 8 мая 2021 19:31 (UTC+04:00)
В первом квартале этого года турецкий порт Бандырма принял свыше 200 судов
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