Турецкая разведка нейтрализовала еще одного главаря террористов в Ираке

Турция 12 июня 2021 00:36 (UTC+04:00)
Турецкая разведка нейтрализовала еще одного главаря террористов в Ираке

В результате операции Национальной разведывательной службы Турции (MİT) в районе лагеря Махмур на севере Ирака нейтрализован один из главарей террористов РПК Хасан Адыр под кодовым именем «Салих Джизре», передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Как сообщили источники в силах безопасности, MİT готовила операцию по ликвидации Хасана Адыра вот уже некоторое время.

Адыр был объявлен в розыск по красному циркуляру Интерпола. Террориста удалось нейтрализовать в результате точечной операции турецкой разведки в районе лагеря Махмур.

Хасан Адыр координировал свою деятельность с нейтрализованным ранее главарем террористов в Махмуре Салманом Бозкуром.

Ранее Адыр был «ответственным» за район Сулеймание в Ираке. В 2010 году курировал деятельность РПК в Германии.

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