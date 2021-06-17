На мировых рынках вырос спрос на турецкие ковры – министерство
БАКУ /Trend/ - С начала нынешнего года на мировых рынках вырос спрос на турецкие ковры, сообщили Trend в министерстве торговли Турции.
По данным ведомства, Турция в январе - мае 2021 года увеличила экспорт ковров на 55,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,319 миллиарда долларов.
В мае Турция экспортировала ковры на 245,553 миллиона долларов, что на 109 процентов больше показателя аналогичного месяца 2020 года.
За последние 12 месяцев (май 2020 - май 2021 годов) турецкий экспорт ковров составил 3,072 миллиарда долларов.
(Редактор: Константин Шапиро)
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