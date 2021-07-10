Растет экспорт автомобилей из Турции на мировые рынки
Лента новостей
В этом году в Азербайджане ожидаются невысокие результаты на вступительных экзаменах в вузы - эксперт
Армянские вооруженные силы подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Гедабейского района
В будущее на 10 лет вперед: прагматическое мышление Президента Ильхама Алиева направлено на стратегическое развитие Азербайджана
IFC и ВБ готовы сотрудничать с Азербайджаном в реализации первых морских ветроэнергетических проектов (Эксклюзив)
Турция приветствует резолюцию СБ ООН о продлении доставки гуманитарной помощи в Сирию через КПП “Джилвегезю"