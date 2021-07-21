Эрдоган и Рухани обсудили двусторонние отношения

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с иранским коллегой Хасаном Рухани. Об этом, как передает Trend, говорится в сообщении Управления по связям с общественностью Администрации президента Турции.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили двусторонние отношения и региональные события.

Эрдоган также выразил уверенность, что страны продолжат сотрудничество на высоком уровне и тесный диалог и после прихода к власти новой администрацией в Иране.