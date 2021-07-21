Эрдоган и Рухани обсудили двусторонние отношения
БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с иранским коллегой Хасаном Рухани. Об этом, как передает Trend, говорится в сообщении Управления по связям с общественностью Администрации президента Турции.
В ходе телефонного разговора стороны обсудили двусторонние отношения и региональные события.
Эрдоган также выразил уверенность, что страны продолжат сотрудничество на высоком уровне и тесный диалог и после прихода к власти новой администрацией в Иране.
Лента новостей
Команда "Как по маслу" в числе сильнейших Украинской Лиги Смеха: Посвящаем успех памяти Анара Мамедханова (ФОТО)
Два мировых рекорда в Башкортостане. Ансамбль "Ритм" с успехом представил Азербайджан на Всемирной фольклориаде (ВИДЕО,ФОТО)
«Южный газовый коридор» помогает Юго-Восточной Европе перейти на более качественный источник энергии – глава МИД Хорватии (Эксклюзив)
ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" провело благотворительную акцию по случаю праздника Гурбан (ФОТО)
Минкульт о работе над созданием Музея Победы и Мемориального комплекса Отечественной войны Азербайджана