Турция и Туркменистан увеличили товарооборот на более чем $80 млн
БАКУ /Trend/ - В июне 2021 года товарооборот между Турцией и Туркменистаном вырос на 81,545 миллиона долларов по сравнению с июнем прошлого года, составив 155 миллионов долларов.
Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.
"В июне турецкий экспорт в Туркменистан составил 109,774 миллиона долларов, а импорт из этой страны – 45,226 миллиона долларов", - сказали в ведомстве.
В январе - июне товарооборот между двумя странами вырос на 220,442 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 657,865 миллиона долларов.
"В указанный период турецкий экспорт в Туркменистан составил 446,127 миллиона долларов, импорт – 211,738 миллионов долларов", - сказали в ведомстве.
(Редактор: Натаван Эфендиева)
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