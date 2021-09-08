Турция внимательно следит за ситуацией в Афганистане - Эрдоган

В Анкаре внимательно следят за процессами в Афганистане после того, как движение “Талибан” объявило о составе временного правительства. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции по итогам встречи с коллегой из Демократической Республики Конго Феликсом Чисекеди в Анкаре, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

"Мы не знаем, как долго продлится деятельность этого временного кабинета. Все, что нам остается делать, это внимательно следить за этим процессом", - сказал, в частности, президент Эрдоган.

Президент Эрдоган также прокомментировал тему возможного участия Турции в обеспечении безопасности Международного аэропорта Кабула.

"С самого начала мы придерживались позитивного подхода (относительно эксплуатации аэропорта Кабула). На том этапе, на котором мы находимся, с нашей точки зрения, каких-либо благоприятных изменений пока не произошло", - отметил турецкий лидер.

"Если продолжится позитивный процесс, соответствующий нашим принципам, мы в свою очередь также продемонстрируем позитивный подход к этому вопросу", - добавил глава турецкого государства.

Касаясь перспектив расширения связей между Турцией и ДР Конго он отметил, что в ходе сегодняшних переговоров стороны "взаимно подтвердили волю к развитию сотрудничества".

"Мы будем вместе интенсивно работать над тем, чтобы поднять наши экономические и торговые отношения до уровня, достойного нашей дружбы", - сказал Эрдоган.

По словам Эрдогана, Анкара и Киншаса нацелены на увеличение объема двусторонней торговли до 250 миллионов долларов. "Только что подписанные нами соглашения внесут большой вклад в достижение этой цели", - выразил уверенность глава турецкого государства.

Перед началом пресс-конференции стороны подписали соглашения о сотрудничестве в сфере туризма, инвестиций и налогового регулирования.

Президент Эрдоган также поблагодарил Чисекеди за искреннюю поддержку в борьбе Турции против террористической организации Фетуллаха Гюлена ("FETÖ").

Отметив, что Феликс Чисекеди также является председателем Африканского союза, президент Эрдоган высокого оценил деятельность коллеги на этом посту. По его словам, глава ДР Конго внес значительный вклад в стабильность и развитие на африканском континенте.

"Мы верим, что наши африканские братья найдут наиболее устойчивые и реалистичные решения проблем континента", - сказал он.

Президент Эрдоган обратил внимание, что начиная с 2003 года Анкара реализует "политику партнерства" с африканским континентом. Он напомнил, что на сегодняшний день проведено два саммита партнерства Турция-Африка: в Стамбуле в 2008 году и в 2014 году в Малабо, столице Экваториальной Гвинеи.

Глава турецкого государства также отметил, что Турция оказала посильную поддержку "африканским братьям" в борьбе с пандемией коронавируса, отправив в ряд государств континента грузы с медицинской помощью.

В свою очередь Феликс Чисекеди выразил надежду, что сотрудничество и дружественные отношения между Турцией и ДР Конго будут укрепляться и впредь.

Он рассказал, что среди прочего в ходе встречи с президентом Эрдоганом обсуждались вопросы проведения саммита Турция-Африка в Турции во второй половине ноября.