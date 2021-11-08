Турция за мир и стабильность на Балканах - Эрдоган

Турция без проявления какой-либо дискриминации оказала посильную поддержку установлению стабильности в Боснии и Герцеговине с сохранением многокультурной и этнической самобытности этой страны. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с представителями боснийских НПО в Турции, которая прошла в резиденции «Хубер» в Стамбуле, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«После заключения Дейтонского мирного соглашения Турция, как и в прошлом, была самым большим препятствием на пути негативных событий в Боснии и Герцеговине», - сказал турецкий лидер.

Он подчеркнул, что Турция «ни при каких обстоятельствах не позволит, чтобы Босния и Герцеговина снова испытала те страдания, которые она пережила в 1990-х годах».

По его словам, усилия Турции по поддержанию мира и стабильности в этом регионе беспокоят некоторые круги, которые «подпитываются хаосом и беспорядками». «Однако, несмотря на происки этих центров зла, мы продолжаем прилагать усилия на благо Боснии и Герцеговины и всех Балкан», - отметил глава государства.

«Мы не хотим, чтобы Босния и Герцеговина превратилась в арену борьбы за влияние со стороны тех, у кого есть определенные планы, связанные с этой географией. Исходя из этого понимания Турция серьезно интенсифицировала дипломатические усилия на фоне недавней напряженности (в Боснии и Герцеговине), которая спровоцировала дискуссии даже на тему единства и целостности Боснии», - продолжил глава государства.

«Что бы ни делали другие, мы продолжим поддерживать сербов, хорватов, албанцев и македонцев наравне с нашими боснийскими братьями», - добавил турецкий лидер.

Президент Эрдоган выразил уверенность, что возникшие в Боснии и Герцеговине проблемы будут преодолены «в короткие сроки на основе справедливости и равноправия с мирным и ориентированным на урегулирование подходом».

Он напомнил, что Турция мобилизовала все свои ресурсы для поддержки мусульман во время боснийской войны, в ходе которой имели место массовые убийства и преступления против человечности. Президент Эрдоган подчеркнул, что Анкара будет и впредь поддерживать боснийский народ. По его словам, эта поддержка станет «гораздо сильнее», чем прежде.

Касаясь реализуемых Турцией проектов в балканской стране и содействия Анкары развитию Боснии и Герцеговины, он указал, что выгоду от этих инвестиций получили не только боснийцы, но также сербы и хорваты.

Он подчеркнул, что Турция внимательно следит за развитием событий в балканском регионе, считая происходящее на Балканах «своим внутренним вопросом».

Затронув тему прямых инвестиций Турции в экономику Боснии и Герцеговины, президент Эрдоган сообщил, что их объем в настоящее время превышает 250 миллионов долларов.

«Мы нацелены на увеличение объема нашей двусторонней торговли, который в прошлом году несмотря на пандемию составил 650 миллионов долларов, до более чем 1 миллиарда долларов за короткое время», - добавил он.

«Наша работа по строительству автомагистрали Белград-Сараево-Босния, которая внесет большой вклад в экономику региона, продвигается по плану. На мой взгляд, это не только дорожный проект, но и «проект мира», - сказал президент Эрдоган.

Президент Эрдоган также выразил надежду на ускорение реализации проектов, осуществляемых Турцией в регионе в различных сферах, включая сферу авиаперевозок, торговли, транспорта, промышленности и образования.