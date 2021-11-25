ОАЭ выделили $10 млрд для инвестиций в экономику Турции
Объединенные Арабские Эмираты выделили $10 млрд для инвестиций в экономику Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".
Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Анкаре председатель правления Государственного инвестфонда ОАЭ - компании Abu Dhabi Development Holding Мухаммед Хасан ас-Сувейди.
"Объединенные Арабские Эмираты выделили фонд в размере $10 млрд для инвестиций в Турцию ", - сказал ас-Сувейди.
Ранее между Центральным банком Турецкой Республики и Центральным банком Объединенных Арабских Эмиратов был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.
Церемония подписания документа состоялась в рамках визита наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бин Заида ан-Нахайяна в Анкару.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
В тюркской культуре памятники, принадлежащие другим народам, не разрушаются, а восстанавливаются - министр
Генпрокуратура Азербайджана о распространении недостоверной информации в связи с вооруженной провокацией Армении
На освобожденных территориях Азербайджана будет создана современная инфраструктура соцобслуживания - замминистра
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружено тело еще одного армянского военнослужащего
Госорганам Казахстана необходимо сотрудничать с частным сектором для развития устойчивого финансирования - МФЦА
Одно из положительных впечатлений от Азербайджана связано с его уважением к разным культурам - посол США
Visa открыта к сотрудничеству со всеми игроками транспортного сектора Азербайджана - вице-президент (Эксклюзив)
Компания bp использует максимум ресурсов для обеспечения экономической эффективности проектов на Каспии
Запуск Apple Pay в Азербайджане является сильнейшим стимулятором роста бесконтактных платежей - вице-президент Visa (Эксклюзив)
Спецпредставитель Президента России оценил факт восстановления памятников культуры на освобожденных землях Азербайджана
Полад Бюльбюльоглу о восстановительно-строительных работах на освобожденных территориях Азербайджана
В Азербайджане могут повысить госпошлины на выдачу государственных регистрационных знаков автотранспортных средств