Спецназ полиции и жандармерии ликвидировал 9 террористов на востоке Турции

В рамках шестого этапа антитеррористической операции Eren Kış в провинции Тунджели на востоке Турции нейтрализованы 9 террористов РПК, уничтожено 140 убежищ боевиков, разрушены входы в 19 пещер, изъято большое количество оружия и боеприпасов, сообщает Trend со ссылкой на Анадолу.

По данным МВД Турции, в операции против боевиков террористической организации PKK в районе Мерджан провинции Тунджели задействованы до 1 060 бойцов спецназа.

В прочесывании районов вероятного скопления террористов участвуют 72 группы сотрудников МВД.

Пятеро ликвидированных боевиков числились в списках особо опасных террористов по линии МВД Турции.

В продолжающейся антитеррористической операции задействованы ударные БПЛА, военные вертолеты и самолеты.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РПК впервые осуществили кровавое преступление в Турции и до марта 2020 года, от рук этой кровавой организации погибли 7500 сотрудников сил безопасности Турции и 6800 мирных жителей.

США и Европейский союз внесли PПK в списки террористических организаций.