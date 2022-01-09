На востоке Турции прошло шествие по случаю 107-й годовщины битвы при Сарыкамыше

В провинции Карс на востоке Турции в воскресенье состоялось шествие в рамках мероприятий по случаю 107-й годовщины битвы при Сарыкамыше, унесшей жизни десятков тысяч сынов турецкого народа, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Рано утром в регион начали стекаться турецкие граждане всех возрастов из различных уголков страны, а также из-за рубежа.

Граждане, добравшиеся до вершины Кызылчубук на автобусах из города Карс и района Сарыкамыш, подошли к месту сбора с турецкими флагами в руках.

Вопреки холодной погоде граждане проявляют большой интерес к мероприятиям, приуроченным к 107-летней годовщине операции при Сарыкамыше, которая была инициирована османской армией под командованием Энвер-паши с целью освобождения земель, захваченных русской армией во время Первой мировой войны.

В мероприятии среди прочих принимают участие министр молодежи и спорта Мехмет Мухаррем Касапоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр по делам семьи и социальных услуг Дерья Янык, губернатор Карса и замглавы муниципалитета Тюркер Оксуз, командующий 3-й армией генерал-лейтенант Явуз Туркгенджи, командующий 9-м корпусом генерал-майор Эрхан Узун, депутаты от правящей партии справедливости и развития Ахмет Арслан и Юнус Кылыч, а также ряд политиков и чиновников.

В сражении при Сарыкамыше (декабрь 1914 - январь 1915 годов) в ходе Первой мировой войны участвовали войска Османского государства и части русской армии.

Османские войска стремились освободить от оккупации захваченные территории страны.

В сражении погибло до 90 тыс. сынов Турции, большинство из которых замерзло в лютую стужу.