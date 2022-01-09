Турции нужно вернуться в Азию, но это не означает, что мы отвернемся от Запада - Чавушоглу

Турция 9 января 2022 21:58 (UTC+04:00)
Турции нужно вернуться в Азию, но это не означает, что мы отвернемся от Запада - Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Турции нужно вернуться в Азию, но это не означает, что мы отвернемся от Запада. Об этом, как передает Trend, сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Чавушоглу подчеркнул, что помимо традиционных угроз сейчас существуют эпидемии, миграция, изменение климата, киберугрозы и асимметричные угрозы, многосторонняя система ослабла и не может реагировать на изменения и трансформации.

По его словам, конкуренция в виртуальной среде, энергетике, технологиях и торговле возросла.

«Эта политическая трансформация затрагивает и сферу экономики. С пандемией трансформация ускорилась. Экономический и политический центр тяжести мира смещается в Азию. По мнению некоторых, этот вес смещается с Запада на Восток со скоростью 140 километров. С другой стороны, закончился медовый месяц между являющимся в последние 30 лет движущей силой мирового производства Китаем и западным капиталом. Протекционистский менталитет снова крепнет. Энергетический, чиповый кризис, изменения в глобальных цепочках поставок ускоряют этот процесс. Неравенство увеличивается, пропасть между богатыми и бедными увеличивается. По данным ООН, усиление неравенства затрагивает 70 процентов населения мира", - сказал он.

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