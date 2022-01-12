В Турции произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Элязыг произошло землетрясение магнитудой 4,0.

Об этом сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в районе Палу 00:34 по местному времени.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 14,21 километра.

О разрушениях или пострадавших не сообщается.