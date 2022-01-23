В Норвегии тестируют беспилотный электроавтобус турецкой разработки

В городе Ставангер на юго-западе Норвегии протестируют первый электрический беспилотный автобус 4-го уровня автономности, разработанный турецкими инженерами, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Тестовые испытания 8-метрового автобуса производства турецкой компании Karsan проводятся в бизнес-парке «Форус».

Автобус вместимостью более 50 человек, включая 21 сидячее место, с апреля будет включен в систему общественного транспорта Ставангера. Все показатели работы автобуса будут анализироваться в течении двух лет. Будет также применена технология автономного управления транспортными средствами разработки норвежской стартап-компании Applied Autonomy.

Таким образом, впервые в Европе беспилотный автобус 4-го уровня автономности будет интегрирован в систему общественного транспорта.

Тестирование автобуса позволит также определить влияние автономных автобусов на движение транспорта в городах.