Дорога, соединяющая Анкару и Стамбул, закрылась из-за снежной погоды

БАКУ /Trend/ - Часть Трансевропейской магистрали и трасса D-100, соединяющих Анкару и Стамбул, закрылись из-за снежной погоды.

Как сообщает Trend со ссылкой на местные СМИ, власти запретили водителям пользоваться бесплатной дорогой, а также платной дорогой между населенными пунктами Дюздже и Гереде.

С пятницы ряд регионов Турции, включая Стамбул и Анкару, накрыла метель, что приводит к росту числа ДТП на дорогах. Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни погодные условия могут стать еще хуже.