Из-за снегопада госслужащие в Стамбуле будут отправлены в административный отпуск

БАКУ /Trend/ - Из-за неблагоприятных погодных условий в Стамбуле государственные служащие, рабочие и другой персонал, работающий в бюджетной сфере, кроме службы безопасности, здравоохранения и транспорта, будут отправлены в административный отпуск.

Об этом заявил губернор провинции Стамбул Али Ерликая, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Вследствие неблагоприятных погодных условий за исключением служб безопасности, здравоохранения и транспорта, государственные служащие, рабочие и другой персонал будут считаться находящимися в административном отпуске на полный рабочий день во вторник, 25 января 2022 года", - написал Ерликая на своей странице в Твиттер.

Отметим, что движение транспорта на трассе Е-5 между Бейликдюзю и Бююкчекмедже приостановлено. Губернатор провинции Стамбул Ерликая также сообщил, что из-за неблагоприятных погодных условий в регионе въезд со стороны Фракии в мегалополис Стамбул запрещен до дальнейшего уведомления.

Губернатор также сказал, что из-за неблагоприятных погодных условий в Стамбуле с 19:30 24 ноября закрыты все торговые центры.