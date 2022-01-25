В Турции начали вводить вакцину Turkovac в качестве бустера после препарата Pfizer

В Турции начались исследования по введению инактивированной вакцины Turkovac в качестве бустерной дозы после вакцинации препаратом компаний Pfizer и BioNTech.

Как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал главный врач городской больницы Анкары Ихсан Атеш.

По его словам, Turkovac будет введена тем, кто получил две дозы препарата от Pfizer и BioNTech не менее 90 дней назад. "Это исследование второй фазы B, и оно будет длиться три месяца в пяти центрах в Анкаре, Стамбуле и Измире с участием в общей сложности 1 034 добровольцев".