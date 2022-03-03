Турция эвакуировала из Украины еще 404 своих гражданина – Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Турция эвакуировала из Украины еще 404 своих гражданина.

Об этом на своей странице в Твиттер написал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, число эвакуированных граждан Турции достигло 8454 человек.

Министр отметил, что ранее эвакуированные из Украины граждане Турции прибыли в страну рейсом Turkish Airlines из Бухареста и Варшавы.