Спецслужбы Турции нейтрализовали опасного террориста на севере Сирии

В результате операции спецслужб Турции на севере Сирии нейтрализован террорист PПК Экрема Устека по прозвищу «Хайри»​​​​​​​, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По полученным данным, преступник нейтрализован в укрытии в районе Айн-эль-Араб.

Устек находился в розыске. Причастен к атакам, приведшим к гибели турецких военных и полиции.

В 90-х провел долгие годы в тюрьме за участие в преступной деятельности PПК, в частности похищение, поставки взрывных устройств и боеприпасов, покушение на убийство, похищение и передача террористам несовершеннолетних. Бежал в Айн-эль-Араб нелегальным путем.

Устак также был причастен к планированию вооруженных столкновений в центре города Ширнак в 1991 году и перекрытию военной колонны на шоссе Ширнак-Джизре в 1992 году.