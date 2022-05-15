...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Турция

Спецслужбы Турции нейтрализовали опасного террориста на севере Сирии

Турция Материалы 15 мая 2022 14:44
Спецслужбы Турции нейтрализовали опасного террориста на севере Сирии

Читайте Trend в

В результате операции спецслужб Турции на севере Сирии нейтрализован террорист PПК Экрема Устека по прозвищу «Хайри»​​​​​​​, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По полученным данным, преступник нейтрализован в укрытии в районе Айн-эль-Араб.

Устек находился в розыске. Причастен к атакам, приведшим к гибели турецких военных и полиции.

В 90-х провел долгие годы в тюрьме за участие в преступной деятельности PПК, в частности похищение, поставки взрывных устройств и боеприпасов, покушение на убийство, похищение и передача террористам несовершеннолетних. Бежал в Айн-эль-Араб нелегальным путем.

Устак также был причастен к планированию вооруженных столкновений в центре города Ширнак в 1991 году и перекрытию военной колонны на шоссе Ширнак-Джизре в 1992 году.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости