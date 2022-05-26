Анкара ждет от Швеции и Финляндии гарантий безопасности - Ибрагим Калын

Для продвижения процесса их членства в НАТО Швеция и Финляндия должны предпринять конкретные шаги по устранению связанных с этим озабоченностей Анкары в сфере безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, комментируя итоги прошедших в Анкаре переговоров Турции, Швеции и Финляндии, на которых обсуждались заявки Стокгольма и Хельсинки на членство в НАТО, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Турция ясно дала понять, что заявка Швеции и Финляндии на членство в НАТО не может продвигаться вперед, если озабоченности Анкары в области безопасности не будут встречены конкретными шагами, предпринятыми в определенные сроки», - сказал представитель президента.

Калын также отметил, что на переговорах наблюдалось «позитивное отношение» к вопросу снятия эмбарго на поставки оборонной продукции Анкаре.