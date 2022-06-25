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Эрдоган и Столтенберг обсудили заявку Швеции и Финляндии в НАТО

Турция Материалы 25 июня 2022 18:12
Эрдоган и Столтенберг обсудили заявку Швеции и Финляндии в НАТО

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсем Столтенбергом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Анадолу, сообщает Управление по связям Администрации президента Турции.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили вопросы, связанные с заявкой Швеции и Финляндии на членство в НАТО.

Эрдоган подчеркнул, что Швеция и Финляндия должны предпринять конкретные и искренние шаги против террористической организации PKK/YPG, а также снять эмбарго и другие подобные ограничения, касающиеся экспорта продукции оборонной промышленности Турции, взять на себя обязательство не прибегать к таким действиям в будущем.

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