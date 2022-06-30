Турпоток в Стамбул достиг максимума последних 33 месяцев

Стамбул в мае текущего года принял 1 млн 402 тыс. 366 иностранных туристов, что стало самым высоким показателем за последние 33 месяца, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По данным регионального Управления культуры и туризма Стамбула, число иностранных туристов, посетивших турецкий мегаполис за первые пять месяцев текущего года, составило 5 млн 284 тыс.714 человек.

При этом число туристов, прибывших в Стамбул воздушным путем в мае, составило 1 млн 381 тыс. 339 человек, а морским путем - 21 027.

Так через аэропорт Ататюрка въехало 1444 туриста, воздушную гавань Сабиха Гекчен – 373 527 , аэропорт «Стамбул» – 1 млн 6 тыс. 368 , морской порт Каракёй – 15986, порт Тузла – 2 087, порт Зейтинбурну – 997 , порт Амбарлы - 216, порт Хайдарпаша - 600, порт Пендик - 21, порт Мармара – 39 и порта Сарайбурну – 1081.

72,85 процента туристов, прибывших воздушным путем, приходится на аэропорт «Стамбул», а 27,04 процента - на воздушную гавань Сабиха Гёкчен.

Наибольшее число туристов прибыло в Стамбул из Германии - 115 635 человек.

Далее следует Иран - 98 751 человек, Россия - 92 455 , США -70 733 , Великобритания - 65 243, Франция – 57 824 , Израиль - 46 755, Ирак- 34 816 , Нидерланды -34 777 и Узбекистан- 32 204.

Доля немцев в суммарном турпотоке в Стамбул составляет 8,25 процента, иранцев — 7,04 процента, россиян — 6,5 процента , американцев — 5,04 процента , британцев — 4,65 процента, французов — 4,12 процента и израильтян — 3,33 процента.

В целом в рассматриваемый период Стамбул посетили туристы из 194 стран мира.

Наименьшее число туристов приходится на такие страны Тувалу, Федеративные Штаты Микронезии, Тонга, Папуа-Новая Гвинея и Гайана, по одному человеку в каждую.