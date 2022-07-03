Подготовка доставки туркменского газа на турецкий рынок приближается к завершению

Вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что прорабатываются 3 варианта доставки туркменского природного газа в Турцию, и подготовительная деятельность в этом направлении подходит к концу, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Октай сделал заявление для прессы в резиденции посольства Турции в Ашхабаде, рассказав о своих официальных встречах и достигнутых договоренностях в Туркменистане.

Отметив, что отношения между Туркменистаном и Турцией имеют 30-летнюю историю, Октай сказал: «Турция является первой страной, признавшей независимость Туркменистана и открывшей здесь посольство.У нас общая древняя история, которая уходит корнями в далекое прошлое».

Заявив, что он видит быстрое развитие отношений между тюркским миром и Турцией, Октай сказал: «Мы являемся свидетелями того, как в рамках Организации турецких государств отношения в политической, экономической и многих других областях развиваются в более систематической и институциональной структуре. Для этого лидеры турецких государств, особенно наш президент, прилагают большие усилия. Конечно, это проект, который будет способствовать региональному миру и экономическому развитию региона».

Заявив, что при рассмотрении отношений между Турцией и Туркменистаном наблюдается развивающаяся картина, Октай сказал: «Мы хотели бы видеть братский Туркменистан, который вступает в Организацию тюркских государств в качестве члена-наблюдателя, в качестве постоянного члена на следующей встрече, который состоится в Узбекистане».

Отметив, что была составлена ​​дорожная карта, состоящая из 72 пунктов, Октай заявил, что они стремятся увеличить торговые отношения, которые в настоящее время составляют 2 миллиарда долларов, до 3 миллиардов долларов к концу года, а затем и до 5 миллиардов долларов, и до 10 миллиардов долларов в перспективе.

Октай сказал, что проекты, которые расширят возможности в сферах энергетики, транспорта, сельского хозяйства, здравоохранения и строительства.

Заявив, что есть несколько альтернатив для доставки туркменского природного газа в Турцию, Октай сказал: «Мы работаем над 3 альтернативами: использование линии TANAP через Каспий, соглашение SWAP или трубопровод, морским путем до трубопровода. Буду счастлив сказать, что мы очень близки к завершению».

Октай заявил, что президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, оказывает серьезную поддержку для быстрого достижения результата.

Подчеркнув, что северный коридор стал рискованным из-за кризиса между Россией и Украиной, и что это делает средний коридор гораздо более привлекательным, Октай сказал: «Мы хотим активировать средний коридор во многих областях с использованием железнодорожной и воздушной логистической инфраструктуры с использованием каспийского перехода. Здесь мы тоже увидели взаимную решимость и искреннее сотрудничество».

Вице-президент Турции добавил, что стороны активируют совместную рабочую группу по упрощению таможенных процедур и устранению бюрократических препятствий в торговле и инвестициях. Октай в заключении сказал: «Мы видим очень четкое стремление к сотрудничеству с обеих сторон. Как я уже сказал, приближается стадия, когда мы закрепим это подписями».