Байден поддерживает требования Турции по F-16 - Белый дом

Президент США Джо Байден одобряет продажу Турции модернизированных самолетов F-16.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на ежедневном брифинге, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Наша позиция по вопросу F-16 крайне ясна. Мы обсуждаем этот вопрос уже несколько месяцев. Байден действительно поддерживает это требование. В остальном нет ничего нового», - подчеркнула Жан-Пьер.

Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде заявил, что Соединенный Штаты должны поставить самолеты F-16 Анкаре.

«Нам необходимо продать Турции и модернизировать самолеты F-16. Любой иной шаг не отвечает интересам Соединенных Штатов. Нам необходимо получить поддержку у Конгресса, и я думаю мы добьемся этого одобрения», - сказал президент США.

Во вторник, 5 июля, группа сенаторов в Палате представителей США направила письмо главе Белого дома, в котором раскритиковала позицию Байдена по продаже Турции модернизированных самолетов F-16.