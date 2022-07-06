Турция надеется на скорое создание «зерновых коридоров» из портов Украины - Акар

Турция прилагает все усилия для достижения скорых позитивных результатов в вопросе формирования «зерновых коридоров» из украинских портов. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в беседе с журналистами в среду в Анкаре, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Акар привлек внимание к личным усилиям президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в вопросе урегулирования «продовольственного кризиса».

По его словам, соответствующие инстанции Турции предпринимают шаги в этом направлении в контексте поручений президента Эрдогана.

Турецкий министр отметил далее, что одной из составляющих проблемы является обеспечение безопасности судоходства в Черном море, для чего налажен диалог с Украиной, РФ и ООН.

Глава Минобороны не исключил, что в скором времени турецкая делегация может посетить Россию, или же российская делегация прибудет на переговоры в Турцию.

«Еще одним вопросом является устранение минной угрозы и защита портов. Налицо рамочный план ООН, который остается предметом обсуждений. Усилия Турции высоко оцениваются и зарубежными политиками и структурами», - сказал Акар.