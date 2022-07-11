Аэропорт Антальи обслужил более тысячи авиарейсов за сутки

В первый день праздника Гурбан воздушная гавань Антальи – ведущее туристическое направление Турции - обслужила рекордное число рейсов после пандемии -1034. Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По его словам, рост активности в аэропорту Антальи связан с 9-дневным праздником Гурбан. Кроме того, глава ведомства отметил рост пассажиропотока в воздушной гавани.

«Изначально аэропорт Анталья побил рекорд по числу рейсов 2 июля - 1026. Рекорд был обновлен в первый день Гурбан байрамы. В целом 9 июля было обслужено 1034 рейса:121 - на внутренних линиях и 913 - на международных. Таким образом, воздушная гавань побила рекорд после пандемии», - сказал Караисмаилоглу.

При этом пассажиропоток в аэропорту Антальи в первый день праздника Гурбан составил 182 150 человек: 19 066 - на внутренних линиях и 163 084 - международных, отметил министр.

Караисмаилоглу напомнил, что аэропорт Антальи работает на грани своих возможностей, и в этой связи в 2021 году был объявлен тендер для увеличения пропускной способности гавани и удовлетворения растущего пассажирского спроса.