...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Турция

Центробанк Турции оставил ключевую ставку без изменений

Турция Материалы 22 июля 2022 01:55
Центробанк Турции оставил ключевую ставку без изменений

Читайте Trend в

Центральный банк Турции 21 июля принял решение о сохранении ключевой ставки по семидневным операциям РЕПО на уровне 14 процентов, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Решение обнародовано в четверг по итогам заседания Совета по денежной политике ЦБ Турции.

«Число факторов, стимулирующих экономический рост Турции, увеличивается. Важным толчком для развития служит также сфера туризма», - говорится в сообщении регулятора.

В сообщении Совета ЦБ отмечается, что регулятор продолжит меры макропруденциальной политики и при необходимости задействует дополнительные рычаги.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости