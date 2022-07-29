Поддержка террористических организаций не соответствует духу союзничества - Чавушоглу

После встречи министров иностранных дел Турции и Германии в Стамбульском представительстве Министерства иностранных дел состоялась пресс-конференция Мевлюта Чавушоглу и Анналены Бербок, передает Trend со ссылкой на «Анадолу».

Отметив, что Турция и Украина имеют тесные связи, Бербок сослалась на подписанное в Стамбуле соглашение между Турцией, Россией, Украиной и Организацией Объединенных Наций (ООН) об «Инициативном документе по безопасной отгрузке зерна и продуктов питания из украинских портов».

Бербок подчеркнула, что благодаря этому соглашению начнется экспорт зерна из Одесского порта после пятимесячного перерыва. «Это луч надежды для человечества. Турция добилась большого успеха в решении этой проблемы. Мы за это выражаем вам большое уважение», - сказала она.

Бербок отметила, что Турция внесла важный вклад в обеспечение безопасности в Черном море, и что в этот сложный период проявилась поддержка двух стран друг другу, как партнеру НАТО.

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сообщил, что во время двусторонней встречи обсуждалась тема борьбы с терроризмом: «Мы также довели до них нашу обеспокоенность по поводу терроризма. Я хотел бы подчеркнуть, что поддержка террористических организаций, особенно РПК, YPG, PYD и FETO, несовместима с духом союзничества. Я недавно передал г-же Бербок документ о деятельности РПК в Германии. Мы наблюдаем рост активности этой организации. Я также поделился нашей реакцией и ожиданиями от властей Германии после поджега автомобиля, принадлежащего нашему Генеральному консульству в Штутгарте».

Подчеркнув, что Турция ожидает конкретных шагов и активного сотрудничества в борьбе с террористическими организациями, Чавушоглу добавил: «К сожалению, ограничения в отношении продукции оборонной промышленности продолжаются. Это не соответствует духу партнерства. Между союзниками не должно быть таких барьеров».

Отметив, что рост расизма и антиисламизма в Европе вызывает беспокойство, Чавушоглу сказал: «Мы подготовили отчет. Это действительно серьезный рост. Ожидаем принятия необходимых мер по обеспечению безопасности мечетей и мусульманских организаций».

- Вы используете Кавалу против Турции

Чавушоглу раскритиковал позицию Германии по отношении к делу Османа Кавалы.

Отметив, что многие решения ЕСПЧ не выполняются во Франции, Норвегии, Германии и Греции в Европе, Чавушоглу добавил: «Каждый из наших граждан имеет право обратиться в ЕСПЧ после исчерпания внутренних средств правовой защиты. Это также относится к Осману Кавале. Постановление об освобождении было исполнено, но содержание под стражей продолжается за другие преступления, по сути, он получил срок по другим обвинениям. «Когда так много решений не исполнены в Греции, почему вы не спросили с них, а постоянно поднимаете вопрос Османа Кавалы. Потому что вы используете Османа Кавалу против Турции. Мы знаем, как много вы усердствовали во время событий в Гези. Мы знаем, какую поддержку вы им оказали. Вот почему вы все время держите вопрос Османа Кавалы в повестке дня».

- Греция нарушает соглашения и вооружает острова

Отметив, что у Турции есть конфликт с Грецией в Эгейском и Средиземном морях, министр Чавушоглу продолжил следующими словами: «Однако, неправильно верить пропаганде и принимать чью-либо сторону в спорных вопросах. Это не то, чего мы ожидаем от Германии».

Заявив, что Турция прилагает усилия для мирного решения конфликтных вопросов с Грецией, а Греция продолжает свою черную пропаганду против Турции, Чавушоглу заявил, что письмо, направленное Турцией в Организацию Объединенных Наций (ООН) по этому вопросу, очень ясное и недвусмысленное.